İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak günü saat 01.35 sılarında, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."


Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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