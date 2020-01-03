İçişleri Bakanlığı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak günü saat 01.35 sılarında, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şöyle denildi

Olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.


Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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