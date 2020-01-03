İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2) - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)
6 saat önce
BATAN LASTİK BOT BULUNDUMuğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama- kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:13 Kaynak: DHA
BATAN LASTİK BOT BULUNDU
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama- kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti. Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen bot, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Bölgede arama- kurtarma faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.
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