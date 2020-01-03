İçişleri Bakanlığı: "Fethiye açıklarında 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Fethiye açıklarında 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Fethiye açıklarında 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Ocak günü saat 01.35 sularında Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır" denildi.


Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın olmak üzere 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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