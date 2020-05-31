İçişleri Bakanlığı: "Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı, tahliye uçuşuyla ülkelerine...
İçişleri Bakanlığı: "Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı, tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:09 Kaynak: AA
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