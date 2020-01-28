İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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