İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:58 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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