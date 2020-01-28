İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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