İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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