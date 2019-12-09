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İçişleri Bakanlığı: "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir."
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir. Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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