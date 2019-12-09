Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir."
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir.' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir."

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir."

İçişleri Bakanlığı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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