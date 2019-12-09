Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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