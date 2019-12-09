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İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
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