İçişleri Bakanlığı:  Gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı:  Gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı:  Gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz

30 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bir televizyon kanalında yayımlanan 'Akpınar Mahallesi'ndeki çadır alanına yardım gitmedi' haberine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı:  Gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bir televizyon kanalında yayımlanan 'Akpınar Mahallesi'ndeki çadır alanına yardım gitmedi' haberine tepki gösterdi. Bakanlık, "Gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz" başlığına yer verilerek, "Tüm Elazığ, Malatya ve ülkemiz şahittir. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla, samimiyetle depremin yaralarını sarmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Zarar vermek, yara açmak, milletimizin güvenini zedelemek için böyle yayın yapmak zorunda değilsiniz. Bir gün iyiliğe işiniz düşebilir. Bir gün AFAD'a işiniz düşebilir. Yayın politikanızı eleştiriyoruz ve aşağıda sunduğunuz haberin yeri olan..., sadece tarafımızdan son on beş günde gönderilen yardımların bir kısmını üzülerek sıralıyoruz. Türkçe anlamıyorsanız, İngilizce yazıyoruz. To: Fox News" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, deprem anından bugüne kadar Akpınar çadır alanı ve mahalleye yapılan yardımlarla ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"60 çadır, 221 yatak, 700 battaniye, 355 bebek bezi, 196 Isıtıcı ve soba, 400 gıda kolisi, 180 gıda kartı, 50 koli meyve suyu, süt ve kek, 300 yastık, bin 250 torba odun, 450 adet 5 litre su, 500 torba kömür, (12 bin 500 kg), 70 çocuk için mont, eldiven, iç giyim malzemesi ve ayakkabı gönderildi, 80 hane yaklaşık 300 kişi Sosyal Giyim Market'imizden faydalandı ve ayrıca, Kızılay tarafından her gün sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün yemek dağıtılmaktadır."


Twitter, Akpınar, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
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