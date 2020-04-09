İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin,... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin,...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:20 Kaynak: AA
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