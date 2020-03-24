İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:16 Kaynak: AA

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