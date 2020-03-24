İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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