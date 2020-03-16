İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:04 Kaynak: AA
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