İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek
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