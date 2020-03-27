İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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