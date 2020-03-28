İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06: 00'dan itibaren Seyahat İzin... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06: 00'dan itibaren Seyahat İzin...
17 dakika önce
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06: 00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06: 00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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