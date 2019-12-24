İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde parka çekilmeyecek, bu araçlara ceza yazılacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:22 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde parka çekilmeyecek, bu araçlara ceza yazılacak.
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