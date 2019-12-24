İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde parka çekilmeyecek, bu araçlara ceza yazılacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde parka çekilmeyecek, bu araçlara ceza yazılacak.

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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