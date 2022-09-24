Yurt genelinde son bir haftada 3 bin 272 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Yurt genelinde son bir haftada 3 bin 272 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

24.09.2022 21:04
Yurt genelinde son bir haftada 3 bin 272 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 16-22 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 632 düzensiz göçmenin yakalandığını, 3 bin 272 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 16-22 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 632 düzensiz göçmenin yakalandığını, 3 bin 272 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1534'ü Afganistan, 265'i Pakistan uyruklu olmak üzere, 5 bin 632 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1690'ı Afganistan, 308'i Pakistan uyruklu olmak üzere 3 bin 272 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-22 Eylül tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı, 49 bin 188'i Afganistan, 9 bin 467'si Pakistan olmak üzere 84 bin 993'e ulaştı.

Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 352 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 219 bin 886 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde ise 2 bin 920'si Afganistan, 4 bin 974'ü Pakistan olmak üzere 15 bin 870 düzensiz göçmen kalıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yurt genelinde son bir haftada 3 bin 272 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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