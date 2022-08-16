Yılbaşından bugüne 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bugüne ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artış göstererek 69 bin 692 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, 2022 yılına girildiğinden bu yana Türkiye'den sınır dışı edilen göçmen sayısıyla ilgili açıklama yapıldı. Başkanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, kaçak göçle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü ve kaçak göçmenlerin ülkeye girişinin engellendiği vurgulandı.

2021 yılında doğu ve güney illerde 451 bin 96 kaçak göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiği hatırlatılan açıklamada, 2022 yılında bu sayının 192 bin 449 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

2022 yılında 146 bin 252 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçle mücadele çerçevesinde kolluk birimlerince kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrollerinin artırıldığının altı çizilen açıklamada, "yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yılbaşından bu yana yakalanan kaçak göçmen sayısı 146 bin 252 olarak kayıtlara geçmiştir" ifadesini kullandı.

2022'de 69 bin 692, 6 yılda 395 bin 201 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, geri gönderme işlemlerinin Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla gerçekleştirildiğinin vurgusu yapılarak, "Tüm uyruklarla birlikte bu yıl içerisinde 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında yüzde 142 artış olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 133, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 96 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 196 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 395 bin 201'e ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Afganistan ve Pakistan'a 173 charter seferi düzenlendi

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, özel ve tarifeli uçuşlar düzenlenerek toplamda 41 bin 492 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığının altı çizilerek, "2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 171 adet charter (özel uçak) seferi ile 31 bin 459 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 33 olmak üzere toplam 41 bin 492 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7 bin 772 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir" açıklaması yapıldı.

20 bin 540 kapasiteli geri gönderme merkezleri ile Avrupa'yı geride bıraktık

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, "Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltilmiştir. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17 bin 54 yabancı (5 bin 239'u Afganistan, 4 bin 942'si Pakistan ve 6 bin 873 diğer uyruklar) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir" denildi.

Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 517 bin 289'a ulaştı

Gönüllü geri dönüş sayısında da artışın devam ettiğini paylaşan Göç İdaresi Başkanlığı, "Bugüne kadar ülkemizden 517 bin 289 Suriyeli gönüllü geri dönüş çerçevesinde ülkesine dönmüştür. 2016 yılından bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısı 709 bin 936 olarak kayıtlara geçmiştir" açıklamasını yaptı. - ANKARA