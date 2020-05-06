İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:18 Kaynak: AA
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