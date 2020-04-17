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İçişleri Bakanlığı: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00...
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İçişleri Bakanlığı: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak.
İçişleri Bakanlığı: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak."
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:02 Kaynak: AA
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