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İçişleri Bakanlığı, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00...
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İçişleri Bakanlığı, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak"
İçişleri Bakanlığı, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:05 Kaynak: İHA
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