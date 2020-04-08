İçişleri Bakanlığı: Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormana odun toplamaya giden köylülere yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormana odun toplamaya giden köylülere yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. 5 sivilin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:50 Kaynak: DHA
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