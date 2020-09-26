İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiridiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:58 - Kaynak: DHA
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