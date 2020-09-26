İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi (2)
ŞIRNAK'TA DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, geçen 11 Eylül'de Van Çatak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un isminin verildiği Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ŞIRNAK'TA DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, geçen 11 Eylül'de Van Çatak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un isminin verildiği Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari
'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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