İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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