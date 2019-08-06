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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

55 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:46 Kaynak: DHA
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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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