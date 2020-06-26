İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Kavaklı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Kavaklı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:55 Kaynak: DHA
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