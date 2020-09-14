İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu (2) - Son Dakika

MSB'DEN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 00:42 - Kaynak: DHA
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