İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale...
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden iç güvenlik operasyonları kapsamında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
, Hakkari
'de devam eden iç güvenlik operasyonları kapsamında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. - ANKARA
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