Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı.
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Sapanca gölünde "hayalet ağ" katliamı! Çok sayıda ördek ve balık telef oldu Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı