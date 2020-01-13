İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı., System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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