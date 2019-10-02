İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen...
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İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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