Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz
Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı Eve giren serçeyi elektrik teli ile boynundan astılar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 01:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]