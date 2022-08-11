İçişleri: 1'i turuncu kategoriden 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri: 1'i turuncu kategoriden 3 terörist etkisiz hale getirildi

11.08.2022 10:55
İçişleri: 1'i turuncu kategoriden 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 1'i 'terörden arananlar listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından dün J- SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 1'i Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR
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İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale... İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale... 10 yıl önce 8 askerimizi şehit eden saldırıya katılan PKK'lı terörist Gaziantep'te yakalandı 10 yıl önce 8 askerimizi şehit eden saldırıya katılan PKK'lı terörist Gaziantep'te yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Hakkari, Çukurca, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: 1'i turuncu kategoriden 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri: 1'i turuncu kategoriden 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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