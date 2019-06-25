İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet...
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İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:34 Kaynak: İHA
: "Hakkari Şemdinli
ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır
'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli
'de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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