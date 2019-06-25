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İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet...

28 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:34 Kaynak: İHA
Şemdinli, İçişleri Bakanlığı, Hakkari, 3. Sayfa
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