İçişleri: Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika
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İçişleri: Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

02.09.2022 08:35
İçişleri: Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika

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