İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.