İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:47 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA,
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