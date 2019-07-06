İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:50 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları
kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
- Ankara
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