İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2...

14 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Polis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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