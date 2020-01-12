İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2...
14 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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