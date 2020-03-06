İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu 1 yabancı teröristin daha ülkesine sınır dışı edildiğini... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu 1 yabancı teröristin daha ülkesine sınır dışı edildiğini...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu 1 yabancı teröristin daha ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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