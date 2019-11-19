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İçişleri Bakanlığı: "Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:22 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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