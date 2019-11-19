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İçişleri Bakanlığı: "Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir"
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir."
(İHA)
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