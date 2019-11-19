Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi
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