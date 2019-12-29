İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti - Son Dakika Dünya

İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi

İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

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Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:14 
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