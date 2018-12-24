İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Son 1 Haftada 1'i Sözde Üst Düzey 12...
2 saat önce
IHAAW100957-ASA/24-12-2018- İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
IHAAW100957-ASA/24-12-2018
- İçişleri Bakanlığı
, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 24.12.2018 10: 09: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:15 Kaynak: İHA
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