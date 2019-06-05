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İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalına düzenlenen...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Doğubeyazıt, Ağrı, 3. Sayfa
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