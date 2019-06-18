Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma...

12 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde...

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilçe Yenice koyu kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu' kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
içişleri bakanlığı, jandarma, operasyon, bitlis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürdü Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:44:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]