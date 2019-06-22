İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:19 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli
merkez kırsalında İl Jandarma
Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Ayının uçurumdan ittiği dağcıyı jandarma böyle kurtardı!
50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu!
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular