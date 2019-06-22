Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:19 Kaynak: İHA
Jandarma, Tunceli, İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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