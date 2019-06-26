Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma...

59 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma..., System.String[]
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:29 Kaynak: İHA
Çatak, Van, İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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