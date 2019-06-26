İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli
merkez kırsalında İl Jandarma
Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün yapılan operasyonlarda Tunceli'de 3, Van
'da 2 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA
Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek mezar açılınca ortaya çıktı
Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Ağır tahrik indirimi aldı