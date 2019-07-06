İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl...
34 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları
kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. " - ANKARA
Adnan Oktar suç örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı
Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi
Taksicilere 'son durak' operasyonu: Turistler için 'mal', 'kuş' diyorlarmış
Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor